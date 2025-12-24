Новый год — 2026
Власти обозначили сроки обновления автопарка скорых в Петербурге

Беглов: Санкт-Петербург обновит парк машин скорой помощи за два года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все машины скорой помощи в городе заменят на новые в течение двух лет. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, новую партию из 100 машин российского производства осмотрели 24 декабря возле Смольного. Они оснащены современным оборудованием, включая дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и реанимационные наборы.

Сегодня у нас более 70% парка скорой помощи имеют срок службы менее пяти лет. В следующем году закупим еще 158 машин. Таким образом, через два года у нас на скорой не останется ни одной машины старше пяти лет, — сказал губернатор.

Ранее Беглов отметил, что строительство новой ветки метро до петербургского аэропорта Пулково с возможным продлением до «Экспофорума» возможно только при федеральном софинансировании. Он подчеркнул, что в бюджет города на ближайшие три года заложено 200 млрд рублей на развитие метрополитена.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в метро началась масштабная программа тестирования беспилотных технологий. По его словам, московская транспортная система удовлетворяет текущий спрос местных жителей и гостей города.

