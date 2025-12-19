Власти Петербурга назвали условие для строительства метро до Пулково Беглов попросил федералов помочь со строительством метро до Пулково

Строительство новой ветки метро до петербургского аэропорта Пулково с возможным продлением до «Экспофорума» возможно только при федеральном софинансировании, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В эфире телеканала «78» он подчеркнул, что в бюджет города на ближайшие три года заложено 200 млрд рублей на развитие метрополитена.

Мы можем работать еще быстрее. Мы создали необходимую базу и готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до «Экспофорума», конечно, при федеральном софинансировании,— сказал господин Беглов.

