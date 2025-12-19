Новый год-2026
19 декабря 2025 в 09:36

Власти Петербурга назвали условие для строительства метро до Пулково

Беглов попросил федералов помочь со строительством метро до Пулково

Александр Беглов Александр Беглов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Строительство новой ветки метро до петербургского аэропорта Пулково с возможным продлением до «Экспофорума» возможно только при федеральном софинансировании, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В эфире телеканала «78» он подчеркнул, что в бюджет города на ближайшие три года заложено 200 млрд рублей на развитие метрополитена.

Мы можем работать еще быстрее. Мы создали необходимую базу и готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до «Экспофорума», конечно, при федеральном софинансировании,— сказал господин Беглов.

Тем временем депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой разрешить запуск фейерверков в новогоднюю ночь не с 23:00, как сейчас, а с 22:00. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что запрета на использование пиротехники на Новый год на территории региона не будет. При этом муниципалитетам следует определить специальные безопасные площадки для запуска фейерверков.

