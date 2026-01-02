Смертельный инцидент в метро Казани привел к закрытию станций Мужчина упал на рельсы в метро Казани

Падение мужчины на рельсы привело к временному закрытию двух станций казанского метрополитена, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент произошел на станции «Проспект Победы», после чего движение было прекращено также на соседней станции «Дубравная».

Пассажиры, которых вывели через головной вагон, сообщили, что мужчине на вид было около 50-55 лет. По имеющимся сведениям, он погиб на месте происшествия.

Ранее источник в оперативных службах сообщил о гибели человека, упавшего под состав на станции московского метро «Текстильщики». По его данным, компетентные органы выясняют причины и детали произошедшего инцидента.

Кроме того, источник заявил о смерти человека под вагоном МЦД на станции Переделкино. По его данным, погибший получил удар электрическим током. Согласно предварительным сведениям, мужчина работал помощником машиниста. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Компетентные структуры данный инцидент не прокомментировали.

Также пассажирский поезд столкнулся со стадом диких слонов на востоке Индии, в штате Ассам. Речь идет о составе Rajdhani Express, который двигался по направлению из Сайранга в Нью-Дели. В результате этого происшествия погибло восемь животных, а еще одно получило увечья.