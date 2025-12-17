В Москве под колесами поезда погиб человек В Москве погиб упавший под поезд на станции метро «Текстильщики» пассажир

В Москве погиб пассажир, упав под прибывающий поезд на станции метро «Текстильщики», сообщил ТАСС источник в оперативных службах. По его словам, профильные ведомства разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел на станции метро «Текстильщики». Пассажир погиб, упав под прибывающий поезд, — отметил собеседник агентства.

Неделю назад в пресс-службе департамента транспорта столицы сообщили, что один из пассажиров упал на пути на Большой кольцевой линии метро Москвы утром понедельника, 8 декабря. В связи с инцидентом интервалы движения поездов против часовой стрелки временно увеличили.

До этого на станции МЦД Переделкино в Москве человек погиб под вагоном поезда. Предполагается, что его ударило током. По предварительной информации, погибший мужчина был помощником машиниста. Обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работали экстренные службы. При этом профильные ведомства произошедшее никак не комментировали.

В ноябре поезда встали на станции метро «Волковская» в Санкт-Петербурге из-за пассажира на путях. По словам очевидцев, человек мог упасть на рельсы. Движение составов в результате приостановили от станции метро «Садовая» до «Международной» на фиолетовой линии.