Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:48

В Москве под колесами поезда погиб человек

В Москве погиб упавший под поезд на станции метро «Текстильщики» пассажир

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве погиб пассажир, упав под прибывающий поезд на станции метро «Текстильщики», сообщил ТАСС источник в оперативных службах. По его словам, профильные ведомства разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел на станции метро «Текстильщики». Пассажир погиб, упав под прибывающий поезд, — отметил собеседник агентства.

Неделю назад в пресс-службе департамента транспорта столицы сообщили, что один из пассажиров упал на пути на Большой кольцевой линии метро Москвы утром понедельника, 8 декабря. В связи с инцидентом интервалы движения поездов против часовой стрелки временно увеличили.

До этого на станции МЦД Переделкино в Москве человек погиб под вагоном поезда. Предполагается, что его ударило током. По предварительной информации, погибший мужчина был помощником машиниста. Обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работали экстренные службы. При этом профильные ведомства произошедшее никак не комментировали.

В ноябре поезда встали на станции метро «Волковская» в Санкт-Петербурге из-за пассажира на путях. По словам очевидцев, человек мог упасть на рельсы. Движение составов в результате приостановили от станции метро «Садовая» до «Международной» на фиолетовой линии.

Россия
Москва
метро
смерти
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Политолог объяснил природу слухов о новых жестких санкциях США против РФ
Когда брать отпуск в 2026 году выгоднее: чтобы больше денег или дней
Минимальные баллы ЕГЭ: сколько нужно для поступления в вуз, предметы
Морозы до минус 40? Какая погода будет в Москве, прогноз на декабрь
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.