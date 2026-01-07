Атака США на Венесуэлу
Выпавший снег парализовал поезда в Нидерландах

Движение поездов в Нидерландах почти целиком прекратилось из-за снегопада

Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press
Движение поездов на западе Нидерландов было практически целиком парализовано в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает железнодорожная сеть ProRail. В частности, на страну обрушился снегопад. Проблемы с железнодорожным движением также наблюдаются на востоке Нидерландов.

На западе страны наблюдается сокращение или полное отсутствие поездов, — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди международных пассажирских поездов продолжает курсировать лишь маршрут Eurocity Direct между Брюсселем и Амстердамом. Из-за снега парализовано в том числе движение между нидерландским Розендалем и бельгийским Эссеном.

Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Брест, остановился на перегоне Стайки — Можеевка. Как объяснили в пресс-службе Белорусской железной дороги, это произошло по техническим причинам. Состав прибудет в пункт назначения с некоторым опозданием.

До этого появилась информация, что более 200 пассажиров уже сутки не могут долететь из Москвы в Махачкалу. Изначально рейс должен был вылететь из Внуково еще днем 6 января, но вылет несколько раз переносили.

