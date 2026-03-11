Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 00:45

В столице Кубы зафиксирован новый блэкаут

UNE: Гавана частично лишилась электроэнергии из-за поломки на новой ТЭС

Куба, Гавана Куба, Гавана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вечером 10 марта часть Гаваны вновь осталась без электроснабжения, сообщает в социальной сети Х Электрическая компания Кубы UNE. Причиной стала внезапная поломка на недавно запущенной теплоэлектростанции.

Инцидент произошел на ТЭС Ernesto Guevara De La Serna, которую всего несколькими часами ранее подключили к национальной энергосистеме SEN. Из строя вышел второй энергоблок предприятия из-за сбоя в системе регулирования турбины.

Согласно официальным сводкам, ежедневный дефицит генерации в часы пик превышает 1000 мегаватт. Это приводит к веерным отключениям, которые могут длиться от 20 до 40 часов. Основные причины кризиса — хроническая нехватка топлива, изношенность оборудования и частые аварии на теплоэлектростанциях.

Жители Гаваны 8 марта выходили на ночные протесты из-за отключений электричества. Люди стучали кастрюлями, выражая недовольство отсутствием света, воды и еды. Один из жителей Центральной Гаваны рассказал, что с каждым днем ситуация становится тяжелее. По его словам, людям не хватает продуктов, воды, электричества и лекарств, и они требуют немедленного решения проблем.

Куба
гавана
блэкаут
электроэнергия
