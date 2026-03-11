Энергетик ответил, какие страны начнут конкурировать за российскую нефть

Сокращение дисконта и рост цен на нефть на фоне конкуренции между Китаем и Индией могут принести России дополнительные десятки миллиардов долларов, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, сейчас как минимум эти две страны лишились части ближневосточных поставок и начали активно бороться за российское сырье.

Конечно, Россия зарабатывает [на ближневосточном конфликте]. Наша нефть подорожала, плюс дисконт на нее существенно сократился. Теперь за энергоресурсы конкурируют как минимум Индия и Китай, лишившиеся ближневосточных поставок. Ситуация высоких цен длится только неделю. Если стоимость нефти продержится на отметке $90 (7,1 тыс. рублей) за баррель, то Россия, хоть и с отсрочкой, может заработать дополнительно десятки миллиардов долларов. Это станет компенсацией за недополученные нефтегазовые доходы в январе и феврале. Тогда цены, наоборот, были низкими, — пояснил Юшков.

Ранее нефтяной аналитик, член Валдайского клуба Олжас Байдильдинов заявил, что цены на нефть снизились. При этом он отметил, что в сравнении с февралем стоимость оказалась выше. По словам эксперта, фиксинга свыше $100 за баррель за это время не наблюдалось.