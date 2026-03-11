Новое направление трансплантологии стало в России бесплатным

С 2026 года россияне получили возможность делать пересадку почки бесплатно, без ожидания квот, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье. Услуга вошла в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Как сообщил Готье, за первые два месяца года выполнено уже 419 таких операций, 27 из которых — детям.

Для врачей-трансплантологов и в первую очередь для региональных программ — это ступень дополнительного развития, ведь теперь количество операций не ограничено квотами, — отметил академик.

Цена одной операции по пересадке почки превышает 1 млн рублей, и теперь эти расходы полностью покрываются государством. Пациентам не нужно оплачивать не только само хирургическое вмешательство, но и предварительное лечение, обследования, пребывание в стационаре, а также последующее наблюдение и необходимые медикаменты. Для граждан порядок действий остался привычным: необходимо получить направление и обратиться в профильный медицинский центр.

Ранее на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве запустили программу пересадки кистей рук пациентам, которые потеряли конечности. Уже были проведены операции по трансплантации одной или двух кистей.