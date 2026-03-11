Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 04:47

Пожар в швейцарском автобусе унес жизни шестерых человек

AFP: при пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе погибли шесть человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трагедия в швейцарском кантоне Фрибург: в результате возгорания в автобусе погибли шесть человек, еще пятеро пострадали, трое из них — тяжело. Полиция рассматривает произошедшее как «рукотворное происшествие» и даже «преднамеренный акт», пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на очевидцев

Инцидент произошел в городе Керцерс. В данный момент известно о возбуждении уголовного дела. Следствие склоняется к версии поджога, однако официальных подтверждений и доказательств этой версии пока нет.

Расследование продолжается. Личности погибших и пострадавших также еще устанавливаются, их родственники будут оповещены о гибели близких.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина пытался поджечь ограждение строительной площадки, примыкающей к Ведомству федерального канцлера ФРГ в Берлине. Отмечается, что пожар быстро потушили, пострадавших не было.

До этого мощный пожар в центре Глазго привел к обрушению купола исторического здания. Огонь вспыхнул в магазине вейпов рядом с центральным железнодорожным вокзалом и быстро перекинулся на соседние помещения, уничтожив кафе и парикмахерскую. Инцидент произошел на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит.

пожары
Швейцария
полиция
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван срок первого призыва солдат-срочников в МЧС
Психиатр рассказала, как перестать контролировать партнера
«Пока есть угроза»: Мирошник назвал условие успешных переговоров по Украине
Пожар в швейцарском автобусе унес жизни шестерых человек
Резолюцию России по Ближнем Востоку выдвинули на голосование в СБ ООН
Перечислены условия Ирана для возобновления переговоров с США
На Западе заявили о решительности Трампа после переговоров с Путиным
Нутрициолог рассказала, для кого может быть вредна индейка
На Западе нашли способ избежать обвала нефтяного рынка
SHOT: мощные ночные взрывы прогремели в небе над Самарой и Сызранью
Новое направление трансплантологии стало в России бесплатным
Диппредставительство США попало под удар БПЛА в Багдаде
Депутат раскрыл нюанс оформления пособия по беременности и родам
Названа категория россиян, которым сократят счета за ЖКХ этой весной
Экс-жена Березовского продает «смертельный» особняк за $27 млн
«Захват по-дружески». Трамп угрожает Кубе: что именно с ним там сделают
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека
Украинский полк под своим брендом «втюхивает» кофе, мед и джем
Выявлен регион России, в котором производится больше всего колбасы
Трамп сделал хвастливое заявление о новом НПЗ в Техасе
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.