Пожар в швейцарском автобусе унес жизни шестерых человек AFP: при пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе погибли шесть человек

Трагедия в швейцарском кантоне Фрибург: в результате возгорания в автобусе погибли шесть человек, еще пятеро пострадали, трое из них — тяжело. Полиция рассматривает произошедшее как «рукотворное происшествие» и даже «преднамеренный акт», пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на очевидцев

Инцидент произошел в городе Керцерс. В данный момент известно о возбуждении уголовного дела. Следствие склоняется к версии поджога, однако официальных подтверждений и доказательств этой версии пока нет.

Расследование продолжается. Личности погибших и пострадавших также еще устанавливаются, их родственники будут оповещены о гибели близких.

