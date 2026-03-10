Дрон сжег промышленный объект в Абу-Даби Пожар вспыхнул на комплексе Эр-Рувайс в Абу-Даби после атаки дрона

Пожар вспыхнул на промышленном комплексе Эр-Рувайс в Абу-Даби в результате атаки беспилотника, сообщила пресс-служба администрации эмирата в соцсети X. Власти ликвидируют возгорание, информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Власти Абу-Даби ликвидируют пожар, вспыхнувший на объекте промышленного комплекса Эр-Рувайс в результате атаки беспилотника. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что густой дым поднимается со стороны нефтеперерабатывающего завода Bapco в Бахрейне. Информации о причинах произошедшего и возможных пострадавших пока не поступало, официальные комментарии властей и компании отсутствуют.

До этого представители бахрейнской госкомпании Bapco Energies сообщили, что руководство объявило форс-мажор в связи с продолжающимися иранскими атаками в регионе и недавним ударом по энергоблоку дочернего НПЗ Bapco Refining Company. Решение принято на фоне эскалации ближневосточного конфликта из-за ударов со стороны Ирана.