10 марта 2026 в 17:27

В Израиле заявили о ликвидации командира иранского ополчения

N12: ЦАХАЛ ликвидировала командира иранского ополчения Бадфара

Израильский истребитель Израильский истребитель Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press
Командир иранского ополчения «Басидж» Асадолла Бадфар был ликвидирован в результате удара Армии обороны Израиля, сообщает телеканал N12. По информации журналистов, операция прошла несколько часов назад.

Официальных подтверждений ликвидации пока не поступало. Известно, что раньше Бадфар занимал должность главы секретариата «Басидж» в Генеральном штабе ВС Ирана.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об ударе в Тегеране по подземному исследовательскому комплексу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), разрабатывающему и производящему баллистические ракеты, в ночь на 10 марта. Кроме того, удар пришелся по главному штабу сил «Аль-Кудс».

Кроме того, источники в Белом доме заявили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери.

Прежде центральный штаб ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщил о масштабных потерях США после атак на американские базы на Ближнем Востоке. По его данным, удары по базе Аль-Дафра в ОАЭ и Пятому флоту ВМС США привели к гибели и ранению свыше 200 бойцов.

