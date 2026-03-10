Израиль ударил по ракетной «кузнице» Ирана

Израильская армия атаковала в Тегеране подземный исследовательский комплекс Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по разработке и производству баллистических ракет в ночь на 10 марта, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Кроме того, удар пришелся по главному штабу сил «Аль-Кудс».

В ходе новой волны ударов по Тегерану был атакован подземный комплекс КСИР, использовавшийся для исследований и разработки вооружений. Армия обороны Израиля продолжает расширять удары по системам и возможностям иранского режима, — сказано в сообщении.

Научный центр находится на территории Центрального военного университета КСИР «Имам Хусейн», который используется как резервный объект и место для оперативной деятельности. Также в ЦАХАЛ сообщили об ударах по производственным площадкам, связанным с выпуском различных вооружений и оборонительных систем Ирана.

Источники в Белом доме между тем заявили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули в газете.