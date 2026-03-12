«Газпром» сообщил о новых атаках на свои станции

«Газпром» сообщил о новых атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа в направлении Турции по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», сообщили в холдинге. Нападение было совершено рано утром 12 марта.

Сегодня, 12 марта 2026 года, рано утром средствами воздушного нападения снова были атакованы компрессорные станции «Русская» и «Береговая» — критически важная энергетическая инфраструктура. Все атаки отражены, — говорится в сообщении.

Ранее «Газпром» сообщал об атаках на три компрессорные станции за последние два дня. Речь идет о станциях «Русская», «Береговая» и «Казачья». По информации компании, за последние две недели объекты на юге России подвергались атакам не менее дюжины раз.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не оставит без ответа попытки Украины атаковать инфраструктуру «Голубого» и «Турецкого» потоков «Газпрома» в Черном море. Парламентарий назвал действия Киева «энергетическим терроризмом».