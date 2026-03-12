Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:52

«Газпром» сообщил о новых атаках на свои станции

«Газпром» сообщил об очередных атаках на станции «Русская» и «Береговая»

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

«Газпром» сообщил о новых атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа в направлении Турции по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», сообщили в холдинге. Нападение было совершено рано утром 12 марта.

Сегодня, 12 марта 2026 года, рано утром средствами воздушного нападения снова были атакованы компрессорные станции «Русская» и «Береговая» — критически важная энергетическая инфраструктура. Все атаки отражены, — говорится в сообщении.

Ранее «Газпром» сообщал об атаках на три компрессорные станции за последние два дня. Речь идет о станциях «Русская», «Береговая» и «Казачья». По информации компании, за последние две недели объекты на юге России подвергались атакам не менее дюжины раз.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не оставит без ответа попытки Украины атаковать инфраструктуру «Голубого» и «Турецкого» потоков «Газпрома» в Черном море. Парламентарий назвал действия Киева «энергетическим терроризмом».

Газпром
атаки
станции
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.