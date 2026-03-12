Захарова предупредила о катастрофе из-за эскалации на Ближнем Востоке

Военные действия на Ближнем Востоке грозят катастрофическими последствиями для всего региона, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ситуация несет угрозу не только военного характера, но и ставит под удар экологическую безопасность стран Персидского залива.

Необходимо незамедлительно остановить военные действия, которые грозят катастрофой, в том числе теперь уже мы видим, экологической и радиологической. Всему региону все это угрожает. И конечно, необходимо как можно скорее вернуться к поиску дипломатических развязок, — отметила она.

Захарова также заявила, что Иран имеет полное право на самооборону. Москва снова призвала США и Израиль остановить агрессию и вернуться за стол переговоров.

До этого представитель МИД РФ отметила, что Россия крайне недовольна поддержкой бахрейнского проекта резолюции по ближневосточному урегулированию в Совете Безопасности ООН. Она поставила под сомнение заинтересованность в разрешении конфликта.