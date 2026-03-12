Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:14

В МИД РФ обратились к странам, сорвавшим резолюцию России в СБ ООН

Захарова раскритиковала проголосовавших против российской резолюции в СБ ООН

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Результаты голосования в рамках российской резолюции по Ближнему Востоку в Совете безопасности ООН вызывают вопросы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, возникают сомнения в заинтересованности стран, которые проголосовали против, в реальном урегулировании конфликта, передает ТАСС. К тому же дипломат подчеркнула, что Москва не удовлетворена согласованием бахрейнской резолюции по ближневосточному вопросу.

Создается впечатление, что Иран как будто бы по собственной воле и якобы исходя из собственного злого умысла начал атаковать объекты в соседних странах. В Москве неоднократно заявляли, что в основе текущего кризиса на Ближнем Востоке неспровоцированная агрессия США и Израиля, — заявила Захарова.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что решение России в голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского залива — это российские партнеры. По его словам, именно поэтому Москва предпочла воздержаться от голосования.

