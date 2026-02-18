Зимняя Олимпиада — 2026
Парламент Перу одобрил вотум недоверия президенту

Парламент Перу одобрил вотум недоверия президенту Хери

Хосе Хери Хосе Хери Фото: Peru's Congress/XinHua/Global Look Press
Парламент Перу одобрил вотум недоверия президенту Хосе Хери, передает пресс-служба на YouTube-канале Конгресса. Уточняется, что решение было принято с целью отстранения его от должности.

Соответствующий итог голосования зачитал исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси. Известно, что Хери стал восьмым президентом Перу за последние 10 лет. Следующие выборы главы государства будут проведены 12 апреля.

Ранее стало известно, что для досрочных выборов в Киргизии в настоящее время нет оснований, как последовало из решения Конституционного суда республики. Там отметили, что полномочия текущего президента Садыра Жапарова не были прекращены досрочно. В инстанции пояснили, что причинами для голосования могли быть отставка главы государства, а также невозможность осуществлять полномочия из-за болезни или смерти.

Тем временем председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что предстоящие выборы в Венгрии частично станут выборами о приеме Украины в Евросоюз. Нынешняя венгерская власть выступает против вхождения Киева в объединение, поэтому исход голосования напрямую повлияет на позицию Будапешта по этому вопросу в будущем, добавил он.

