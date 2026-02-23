Зимняя Олимпиада — 2026
Более 10 человек не выжили при крушении вертолета в Южной Америке

В Перу 15 человек погибли при крушении вертолета

В Перу 15 человек погибли при крушении вертолета, сообщили ВВС страны.

До этого парламент Перу одобрил вотум недоверия президенту Хосе Хери. Уточняется, что решение было принято с целью отстранения его от должности.

Ранее в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области пропал вертолет Robinson. На борту находились двое пассажиров и пилот. Пресс-служба СК РФ сообщила, что в качестве основных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

После этого появилась информация, что следователи завершили первоначальный осмотр места падения вертолета Robinson R44. В ходе работ обнаружен и изъят телефон пилота, который может иметь значение для расследования.

