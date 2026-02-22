На месте крушения Robinson в Амурской области нашли телефон пилота

Следователи завершили первоначальный осмотр места падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, сообщил СКР в Telegram-канале. В ходе работ обнаружен и изъят телефон пилота, который может иметь значение для расследования.

Были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту, — говорится в сообщении.

В СК добавили, что, по предварительным данным, владелец вертолета не имел разрешения на его пилотирование, а также не зарегистрировал воздушное судно в соответствии с законодательством. Кроме того, аэронавигационные службы не были проинформированы о планируемом полете.

Вертолет пропал с радаров 19 февраля в Ромненском районе. Обломки воздушного судна вскоре были обнаружены в лесной зоне. Погибли трое — пилот и сотрудницы МВД и СК. Они отправились расследовать гибель работника лесозаготовки.

Тем временем появилась информация, что причинами жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе могли стать ошибка пилота или неисправность воздушного судна. Проверка еще не завершена.