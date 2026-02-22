Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 10:28

На месте крушения Robinson в Амурской области нашли телефон пилота

СК завершил осмотр места катастрофы Robinson R44

Фото: t.me/sledcom_press*
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи завершили первоначальный осмотр места падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, сообщил СКР в Telegram-канале. В ходе работ обнаружен и изъят телефон пилота, который может иметь значение для расследования.

Были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту, — говорится в сообщении.

В СК добавили, что, по предварительным данным, владелец вертолета не имел разрешения на его пилотирование, а также не зарегистрировал воздушное судно в соответствии с законодательством. Кроме того, аэронавигационные службы не были проинформированы о планируемом полете.

Вертолет пропал с радаров 19 февраля в Ромненском районе. Обломки воздушного судна вскоре были обнаружены в лесной зоне. Погибли трое — пилот и сотрудницы МВД и СК. Они отправились расследовать гибель работника лесозаготовки.

Тем временем появилась информация, что причинами жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе могли стать ошибка пилота или неисправность воздушного судна. Проверка еще не завершена.

вертолеты
крушения
происшествия
Амурская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине предсказали потерю еще одного крупного кредита из-за Венгрии
Наступление ВС России на Харьков 22 февраля: войска зажаты в тиски, Купянск
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян
В России заработает регистр беременных
В Британии узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Наследственное дело открыли после смерти экс-жены Галицкого
Раскрыто, как США финансировали медиа перед госпереворотом на Украине
В России ответили на смелое заявление Уиткоффа о Путине
Бывший подполковник СБУ раскрыл, что на самом деле происходило на Майдане
Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»
«Не могут смириться с поражениями»: Пасечник сообщил об атаке Луганска
Мошенники начали действовать от имени портала mos.ru
Погода в Москве в воскресенье, 22 февраля: лютый мороз возвращается?
Зеленского и лидеров ЕС уличили в совместных аффирмациях
Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка
Политолог рассказал о самом серьезном внутриполитическом поражении Трампа
Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ
В Китае назвали единственную державу, которая даст отпор ВМС США
Политолог предупредил об обезлюдении Украины из-за конфликта с Венгрией
Минобороны РФ получило новую партию управляемых ракет для «Панцирей»
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.