20 февраля 2026 в 16:34

Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми

SHOT: пропавший в Приамурье вертолет мог врезаться в сопку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пилот вертолета Robinson, пропавшего с радаров в Амурской области, мог в темноте врезаться в сопку между селами Амаранка и Чергали, так как плохо знал местность, предположил Telegram-канал SHOT. По его версии, когда сотрудницы МВД и СК отправились расследовать гибель работника лесозаготовки, с ними на борту, кроме пилота, был местный житель Вадим В, который мог знать дорогу.

Обратно Вадим уехал на машине, с собой он забрал тело погибшего. Пилот отправился в путь со следователем и полицейской самостоятельно уже в темное время суток. В материале сказано, что местные жители прошлой ночью слышали взрыв и видели яркую вспышку. Также во время поисковых мероприятий были обнаружены сигналы телефона в районе села Чергали. Однако спасатели там ничего не нашли.

Ранее пресс-служба СК России сообщила, что техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются в качестве причин авиапроисшествия в Амурской области. Речь идет о пропаже частного вертолета Robinson в 130 км от села Амаранка. По данным ведомства, следователи уже изъяли документы, имеющие значение в расследовании.

Амурская область
вертолеты
исчезновение
люди
