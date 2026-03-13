Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 21:30

Французский суд конфисковал замок у украинского бизнесмена

Апелляционный суд Франции конфисковал замок у украинского бизнесмена Малиновского

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Французский суд окончательно конфисковал замок XII века у украинского бизнесмена Дмитрия Малиновского. Апелляционная инстанция Меца подтвердила ранее вынесенный приговор по делу о незаконном приобретении Шато-де-ла-Рошпо.

Согласно решению суда, Малиновский приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч евро. Из этого срока он уже отбыл четыре года, а на оставшийся период выдан ордер на арест.

Ранее российский суд заочно вынес приговор командиру бригады Вооруженных сил Украины Николаю Дзяману, который 24 января 2024 года отдал приказ об уничтожении самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, его приговорили к пожизненному заключению.

До этого пять украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные доказательства достаточными.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.