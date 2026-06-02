Пьяный подросток избил машиниста поезда

Украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда в Саксонии, сообщает Nius со ссылкой на полицию Дрездена. Отмечается, что пострадали три человека: сам машинист, проводница и один пассажир.

Он ударил сотрудника железнодорожной компании по лицу, повалил его на землю и начал избивать ногами. Один из пассажиров смог остановить нападение, применив перцовый баллончик, — говорится в сообщении портала.

Ранее стало известно, что массовая миграция украинцев привела к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше, заявил представитель одной из инфекционных клиник. По его словам, в 2020 году в стране, по официальным данным, проживало 20 046 человек с ВИЧ, а в 2025-м их было уже 31 738.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что в ближайшее время Евросоюз может приступить к депортации граждан Украины, которые незаконно покинули страну. По его словам, после возбуждения уголовных дел на родину могут вернуться тысячи украинцев.