06 августа 2025 в 16:51

Найденная бомба подняла на уши целый город

В Дрездене эвакуируют 17 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы

Бомба времен Второй мировой войны, найденная в Дрездене Бомба времен Второй мировой войны, найденная в Дрездене Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

В Дрездене началась беспрецедентная операция по эвакуации населения после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает Sachsische Zeitung. Около 17 тысяч горожан должны покинуть свои дома. Подобных масштабов эвакуации город еще не знал за всю свою историю, сказано в публикации.

Обезвреживание затронет около 17 тысяч человек. На сегодняшний день это крупнейшая эвакуация в связи с (обнаружением. — NEWS.ru) бомбы времен мировой войны, — говорится в статье.

В зоне отселения находятся ключевые городские объекты, включая здание мэрии, штаб-квартиру полиции, несколько музейных комплексов, дошкольных учреждений и пансионатов для пожилых людей. Местные власти организовали временные пункты размещения для эвакуированных жителей, пока саперы будут обезвреживать опасную находку.

Ранее в Калининграде сотрудники МЧС России ликвидировали авиационную бомбу, оставшуюся со времен Великой Отечественной войны. Видео с места событий распространилось в интернете. На кадрах, опубликованных пресс-службой ведомства, запечатлен сильный взрыв и поднявшийся после него столб черного дыма.

Дрезден
бомбы
саперы
Вторая мировая война
