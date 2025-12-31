Си Цзиньпин пообещал воссоединить Китай и Тайвань в своей новогодней речи

Тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем необходима, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении. По его словам, которые передает ЦТАК, государство должно следовать политике «Одна страна — две системы», а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развитие республики.

Наши соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, историческая тенденция к воссоединению родины неудержима, — сказал он.

Ранее китайское агентство Xinhua сообщило, что НОАК в понедельник, 29 декабря, начала военные учения вокруг острова Тайвань. По его информации, маневры проходят под кодовым названием «Миссия правосудия — 2025». В операции задействованы авиация, сухопутные силы и флот, которые участвуют в совместных штурмах, чтобы отработать совместное взаимодействие.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь объяснил, что учения в районе Тайваня представляют собой вынужденный шаг для защиты территориальной целостности страны. Министр также добавил, что республика таким образом отвечает на провокационные действия внешних сил.