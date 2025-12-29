Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:09

В КНР объяснили решение провести военные учения у берегов Тайваня

МИД КНР: учения у берегов Тайваня являются ответом на внешние угрозы

Корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Именгшань» Корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Именгшань» Фото: Sun Weitong/XinHua/Global Look Press
Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня представляют собой вынужденный шаг для защиты территориальной целостности страны, сообщила официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Министр также добавила, что страна таким образом отвечает на провокационные действия внешних сил, передает ТАСС.

Это необходимые действия для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также решительный ответ на действия внешних сил, которые пытаются использовать Тайвань для сдерживания Китая, вооружают остров и толкают ситуацию в проливе к опасной грани войны, — подчеркнул он.

Ранее китайское агентство Xinhua сообщило, что НОАК в понедельник, 29 декабря, начала военные учения вокруг острова Тайвань. По его информации, маневры проходят под кодовым названием «Миссия правосудия 2025». В операции задействованы авиация, сухопутные силы и флот.

До этого мощное землетрясение магнитудой 7,0 обрушилось на Тайвань. Стихийное бедствие оказалось сильнейшим за последние два года и вторым по силе с 1999 года. Толчки ощущались на всей территории острова, в том числе в столице — городе Тайбэй.

МИД КНР
Тайвань
конфликты
войны
