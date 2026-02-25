В Китае обозначили твердую позицию по распространению ядерного оружия МИД КНР: все должны соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия

Все страны должны соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин. Она подчеркнула, что Пекин выступает против применения ЯО и поддерживает усилия по недопущению ядерной войны.

Китай последовательно заявляет <…> о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, — сказала Мао Нин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж и Лондон заигрывают с Киевом проблематикой ядерного оружия. Она отметила, что две европейские страны манипулируют Украиной уже не в риторическом, а в практическом плане.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Он подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными. В свою очередь экс-депутат Рады Владимир Олейник предупредил, что возможная передача ядерного оружия Украине приведет к резкому ужесточению позиции США и расширению требований России на переговорах.