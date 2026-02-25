Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:57

В Китае обозначили твердую позицию по распространению ядерного оружия

МИД КНР: все должны соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Все страны должны соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин. Она подчеркнула, что Пекин выступает против применения ЯО и поддерживает усилия по недопущению ядерной войны.

Китай последовательно заявляет <…> о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, — сказала Мао Нин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж и Лондон заигрывают с Киевом проблематикой ядерного оружия. Она отметила, что две европейские страны манипулируют Украиной уже не в риторическом, а в практическом плане.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Он подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными. В свою очередь экс-депутат Рады Владимир Олейник предупредил, что возможная передача ядерного оружия Украине приведет к резкому ужесточению позиции США и расширению требований России на переговорах.

Китай
МИД КНР
обязательства
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
«Партейку рубанул»: известный лыжник вспомнил о необычной игре в волейбол
Белицкое, Волчанск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 февраля
«Какие мы щедрые к банкирам!»: Миронов предложил поднять налоги для богатых
Опубликованы фото новогоднего потрошителя-молоточника из прошлого
Рекордные по высоте сугробы снова подросли в Москве
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.