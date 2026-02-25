Все страны должны соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин. Она подчеркнула, что Пекин выступает против применения ЯО и поддерживает усилия по недопущению ядерной войны.
Китай последовательно заявляет <…> о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, — сказала Мао Нин.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж и Лондон заигрывают с Киевом проблематикой ядерного оружия. Она отметила, что две европейские страны манипулируют Украиной уже не в риторическом, а в практическом плане.
До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Он подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными. В свою очередь экс-депутат Рады Владимир Олейник предупредил, что возможная передача ядерного оружия Украине приведет к резкому ужесточению позиции США и расширению требований России на переговорах.