США предложили азиатской стране присоединиться к Совету мира МИД КНР: Пекин получил от Вашингтона приглашение в Совет мира

Вашингтон пригласил Пекин в Совет мира по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь. Отмечается, что уже около 60 стран получили предложение войти в состав этой организации.

Китай уже получил приглашение американской стороны, — сказал Го Цзякунь.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина. Он считает, что это поможет заставить президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к Совету мира.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российский лидер получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

Кроме того, сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение американского лидера Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Глава республики подчеркнул, что Астана намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.