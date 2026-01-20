Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 10:25

США предложили азиатской стране присоединиться к Совету мира

МИД КНР: Пекин получил от Вашингтона приглашение в Совет мира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вашингтон пригласил Пекин в Совет мира по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь. Отмечается, что уже около 60 стран получили предложение войти в состав этой организации.

Китай уже получил приглашение американской стороны, — сказал Го Цзякунь.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина. Он считает, что это поможет заставить президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к Совету мира.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российский лидер получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

Кроме того, сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение американского лидера Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Глава республики подчеркнул, что Астана намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Китай
США
МИД КНР
приглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС для ПИК обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Минобороны объявило набор военных в новые подразделения БПЛА
Ozon пересмотрел тип перевозок транспортными компаниями
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.