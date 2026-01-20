Трамп нашел способ заставить Макрона присоединиться к Совету мира Reuters: Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина, сообщило агентство Reuters. Он считает, что это поможет заставить президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к Совету мира.

Я введу 200%-ные пошлины на его вина и шампанское, и он (Макрон. — NEWS.ru) присоединится [к Совету мира], — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Макрон планирует отклонить приглашение своего американского коллеги присоединиться к Совету мира. По данным источников, решение принято из-за опасений, что устав организации выходит за рамки декларируемых изначально целей. Франция считает незыблемыми принципы и рамки Организации Объединенных Наций и намерена строго их соблюдать.

До этого президент Франции призвал активировать «торговую базуку Европейского союза» в ответ на введение новых импортных пошлин со стороны США. По информации газеты Le Parisien, речь идет об «инструменте противодействия принуждению», который в том числе позволит ограничивать импорт товаров и услуг. Для его применения нужно согласие квалифицированного большинства стран — членов ЕС.