18 января 2026 в 18:52

Макрон взялся за «торговую базуку ЕС» против США

Макрон призвал активировать инструмент ЕС для ответа на пошлины США

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал активировать «торговую базуку Европейского союза» в ответ на введение новых импортных пошлин со стороны США, пишет Le Parisien. По информации источника, речь идет об «инструменте противодействия принуждению», который в том числе позволит ограничивать импорт товаров и услуг. Для применения этого механизма противодействия необходимо согласие квалифицированного большинства стран — членов ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. По словам главы Белого дома, обязательные платежи будут увеличены до 25% с 1 июня.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль тем временем подчеркнул, что Германия не позволит США запугать себя новыми пошлинами. По его словам, Берлин будет твердо настаивать на своем. Он добавил, что американская администрация перешла черту, и европейцы должны дать единый и четкий ответ.

