17 января 2026 в 19:39

Трамп ввел пошлины против несогласных по вопросу Гренландии

Трамп ввел против ряда европейских стран пошлины в 10%

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Thomas — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американский лидер Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды, следует из его публикации в соцсети Truth Social.

С 1 февраля 2026 года со всех упомянутых стран будут взимать пошлины в размере 10% на все товары, направляемые в США. 1 июня 2026 года эти пошлины будут увеличены до 25%, — написал он.

Днем ранее Трамп не исключил введение жестких торговых санкций против государств, если они воспрепятствуют его планам по присоединению Гренландии к США. Он отметил, что речь в том числе идет о европейских странах. Американский лидер также назвал себя «королем пошлин».

Тем временем Украина ввела санкции сроком на 10 лет в отношении Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта. Также они бессрочно лишаются государственных наград Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Дональд Трамп
пошлины
Гренландия
санкции
