17 января 2026 в 17:54

Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Флаг Паралимпийского комитета России Флаг Паралимпийского комитета России Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Украина ввела санкции сроком на 10 лет в отношении Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, он обнародован на официальном сайте главы государства.

Рестрикции включают 17 видов ограничений, в их числе — блокировка активов и аннулирование официальных визитов и переговоров. Также комитет и Федерация бессрочно лишаются государственных наград Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил введения жестких торговых санкций против стран, если они воспрепятствуют его планам по присоединению Гренландии к США. В ходе совещания с помощниками по вопросам здравоохранения он отметил, что речь в том числе идет о европейских странах. Американский лидер также назвал себя «королем пошлин».

Тем временем дочь российского миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова подала инвестиционный иск к Швейцарии из-за наложенных санкций. Основанием для разбирательства послужило Соглашение между СССР и Швейцарией о защите капиталовложений от 1990 года.

