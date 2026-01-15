Атака США на Венесуэлу
Антироссийские санкции обернулись для Швейцарии судом

Гульнара Керимова подала инвестиционный иск к Швейцарии из-за санкций

Сулейман Керимов Сулейман Керимов Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
Дочь российского миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова подала инвестиционный иск к Швейцарии из-за наложенных санкций, сообщило адвокатское бюро Asari Legal, представляющее ее интересы. Основанием для разбирательства послужило Соглашение между СССР и Швейцарией о защите капиталовложений от 1990 года.

Asari Legal представляет интересы Гульнары Керимовой в инвестиционном арбитражном разбирательстве против Швейцарской Конфедерации на основании Соглашения между СССР и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1 декабря 1990 года, — говорится в сообщении.

Ранее в Евросоюзе сообщили о введении санкций против судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной. Согласно документу, им будет запрещен въезд и транзитный проезд по территории государств — членов объединения.

Кроме того, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону научный руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов высказал мнение, что санкции Запада против России стали настоящим благословением. По его словам, ограничения принесли стране стратегическую, политическую и культурную пользу.

Сулейман Керимов
санкции
суды
дочери
Швейцария
