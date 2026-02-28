Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Брянскую область Богомаз: мирный житель ранен при атаке ВСУ на село Кистер Брянской области

Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ на село Кистер Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавший доставлен в больницу.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель, — сказано в заявлении.

Кроме того, был поврежден легковой автомобиль. В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия, уточнил Богомаз.

Тем временем появилась информация, что почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества из-за атаки ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, детские сады и школы перевели на резервную генерацию. Он также рассказал, что проведет совещание по вопросам восстановления подачи электроэнергии.

Также Богомаз передавал, что трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на жилой дом в селе Истопки Климовского района. Двое мужчин и женщина были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В результате удара было повреждено жилое здание.