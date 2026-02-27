Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества Гладков: почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без света из-за атаки ВСУ

Почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества из-за атаки ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что детские сады и школы перевели на резервную генерацию.

На сегодняшний день почти 60 тыс. человек без электричества, — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что проведет совещание по вопросам восстановления подачи электроэнергии. Он добавил, что за эту неделю в регионе провели более 50 занятий по гражданской защите для доведения до автоматизма навыков, необходимых для экстренных ситуаций.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронеже. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.