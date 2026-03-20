Взлетевшие гонорары, новая возлюбленная, гражданство: как живет Галустян

Михаил Галустян стал гостем шоу «Есть вопросики», которое ведет блогер Ида Галич. Что он рассказал о своих бизнес-проектах, правда ли, что в последнее время у него удвоились гонорары, что известно о новой возлюбленной юмориста?

Что известно о бизнесе и гонорарах Галустяна

Галустян в интервью Галич сообщил о своих предпринимательских начинаниях. Он упомянул три ключевых направления своих инвестиций: собственный бренд «Михаил Галустян», кинематограф и технологии искусственного интеллекта. Относительно своего имени Галустян отметил, что оно стало работать само на себя. В киноиндустрии он совместно с партнером занимается созданием фильмов, сериалов и документальных проектов. Кроме того, шоумен начал работать с нейросетями.

«Есть отличная команда, одна из лучших в России, которая занимается нейровидеоконтентом», — поделился артист.

Галустян также объяснил, что закрыл свой ресторан «Кому люлей?!» из-за убытков в период пандемии коронавирусной инфекции. По словам Галустяна, у него есть другие бизнесы, однако он не хочет о них говорить. Юморист уверил, что эти проекты абсолютно легальные.

Также 11 марта промоутер Сергей Лавров рассказал, что карьера Михаила Галустяна получила неожиданный финансовый импульс после развода, а его востребованность на частных мероприятиях заметно выросла. Теперь гонорар актера и комика за один корпоратив начинается от 5 млн рублей.

Расценки звезды практически удвоились, что делает Михаила одним из самых высокооплачиваемых юмористов на российском рынке. Лавров, вспоминая многолетнее сотрудничество с Галустяном, подчеркивает, что артист всегда отличался требовательностью и особым вниманием к деталям.

«Райдер Галустяна всегда был очень сложный: он лично учил администраторов, как надо красиво нарезать колбасу в его гримерке. Миша всегда был дорогим артистом, зрители его очень любят», — резюмировал промоутер.

Как складывается личная жизнь Галустяна после развода

Михаил Галустян появился на дне рождения своего коллеги Гарика Харламова с новой спутницей — ей стала девушка по имени Лилия, выяснило издание Super. На кадрах она выходит из автомобиля с большим букетом розовых роз, сам Галустян держит подарок, упакованный в красную коробку с бантом.

О разводе Галустяна с супругой Викторией, с которой они прожили в браке 18 лет, стало известно в апреле 2025 года. Как заявлял сам телеведущий, они расстались мирно, без взаимных претензий, и сохранили теплые отношения друг с другом.

Несколькими днями ранее Галустян рассказал, что после развода в его личной жизни наступили изменения и сейчас его сердце уже несвободно. Артист также опроверг мнение о том, что с возрастом влюбиться сложнее. Имя своей новой избранницы он раскрывать не стал, оставив эту деталь втайне от поклонников и журналистов.

Зачем Галустян получил гражданство Армении, говорил ли он об СВО

Галустян активно показывает свою политическую позицию. Он участвовал в поддержке Владимира Путина во время президентских выборов в 2012 и 2018 годах. В 2022-м Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление Галустяна военным летчикам.

Также он говорил, что события на Украине срежиссированы теми, кто хочет ослабить Киев и Москву и натравить страны друг на друга.

«Я верю, что украинский народ сможет понять, как жестко его подставили на Майдане, прогонит своих олигархов, которые отдают приказы убивать мирных граждан, и снова сможет жить в мире друг с другом и с нами», — высказывался юморист.

Однако поклонников смутил факт, что в 2023 году Галустян получил второе гражданство — Армении. Это связали с СВО и заподозрили, что комик собрался эмигрировать. Однако он отверг эти домыслы и заявил, что не планирует покидать Россию.

«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка», — написал Галустян на своей странице в соцсетях.

