25 февраля 2026 в 12:27

Галустян раскрыл, что происходит в его личной жизни после развода

Галустян признался, что его сердце снова занято после развода

Михаил Галустян Михаил Галустян Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Юморист и телеведущий Михаил Галустян рассказал StarHit, что после развода в его личной жизни наступили изменения и сейчас его сердце уже несвободно. Артист также опроверг мнение о том, что с возрастом влюбиться сложнее.

Любви все возрасты покорны! И мое сердце сейчас занято, — сказал Галустян.

По словам юмориста, в этом году он намерен уделить особое внимание личной жизни и тем чувствам, которые испытывает. Имя своей новой избранницы он раскрывать не стал, оставив эту деталь в тайне от поклонников и журналистов.

О разводе Галустяна с супругой Викторией, с которой они прожили в браке 18 лет, стало известно в апреле 2025 года. Как заявлял сам телеведущий, они расстались мирно, без взаимных претензий, и сохранили теплые отношения друг с другом.

Ранее Галустян рассказал, что давно не поддерживает общение со своим коллегой и давним приятелем Сергеем Светлаковым. Комик заявил, что в определенный момент их пути разошлись, но они всегда с большим трепетом и теплом вспоминают былые годы, когда вместе работали. Их совместные проекты он назвал очень плодотворными и насыщенными.

