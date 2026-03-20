20 марта 2026 в 00:13

«Очередной нюхач»: Захарова отреагировала на инцидент с украинским ведущим

Захарова допустила, что Евгений Киселев был в эфире в неадекватном состоянии

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украинский журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал очередным «киевским нюхачем», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на появившийся ранее ролик. На нем телеведущий скрылся из кадра во время эфира и засунул себе в нос неизвестный предмет.

Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач. Сейчас вам начнут говорить, что это «ложечка для сахара, как у Макрона», «салфетка, в трубочку свернутая» или «соломинка для газировки не в то горло проскользнула». Дарю версию: тест на ковид в домашних условиях, — иронично написала дипломат.

Она добавила, что тот бред, который «несет отъехавшее иноагентство», можно придумать только под дозой. На кадрах, по словам Захаровой, как раз можно увидеть момент «окрыления».

В России Киселев заочно арестован по делу о создании террористического сообщества и объявлен в международный розыск. Также известно, что он оставил в стране долги почти на 3,4 млн рублей. Помимо многомиллионных кредитов, за ним числятся неоплаченные налоги на сумму около 443 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что московский городской суд начнет рассмотрение заочного дела украинской журналистки Ирины Земляной. Она обвиняется в нападении на посла России в Польше Сергея Андреева. В 2022 году журналистка облила дипломата сиропом.

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
