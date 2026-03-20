20 марта 2026 в 01:09

Путин обратился к российским мусульманам в праздничный день

Путин поздравил мусульман с завершающим Рамадан праздником Ураза-байрам

Президент РФ Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил особый вклад последователей ислама в развитие общества, укрепление семьи и воспитание молодежи, а также поблагодарил тех, кто сражается за свободу и независимость России.

Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив, — говорится в обращении.

Ураза-байрам в 2026 году отмечается 20 марта. Пост в священный месяц Рамадан длился с 18 февраля по 19 марта.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье 20 марта в семь утра в мечетях и на специальных площадках муфтии и имамы произнесут праздничные проповеди, после чего состоится коллективная молитва. Вся церемония займет от 40 минут до часа. После молитвы мусульмане обычно посещают кладбища либо отправляются домой праздновать.

