Родителям ответили, как подготовить детей к анализу на энтеробиоз Врач Дроздова: накануне анализа на энтеробиоз не стоит есть свеклу

Родителям, готовящим детей к сдаче анализа на энтеробиоз, следует исключить из рациона ребенка свеклу накануне процедуры, заявила NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL Медскан в Тюмени Ольга Дроздова. По ее словам, это необходимо, чтобы цвет продуктов не исказил результаты лабораторного исследования.

Отправка ребенка в летний лагерь требует всесторонней подготовки. Речь идет о сборе нужных вещей, моральном настрое и о сдаче всех необходимых анализов и документов. Главный среди них — справка о состоянии здоровья 079/у. Также нужна справка о контактах с инфекционными больными №291. Требуются результаты исследований на энтеробиоз и анализа кала на яйца глистов, для которого требуется собрать материал в стерильный контейнер и как можно скорее доставить в лабораторию. Соскоб на энтеробиоз берется утром. Использовать слабительное или делать клизму не нужно — это исказит результаты исследования, а накануне лучше отказаться от окрашивающих продуктов, например, свеклы, — пояснила Дроздова.

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