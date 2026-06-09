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09 июня 2026 в 05:30

Родителям ответили, как подготовить детей к анализу на энтеробиоз

Врач Дроздова: накануне анализа на энтеробиоз не стоит есть свеклу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родителям, готовящим детей к сдаче анализа на энтеробиоз, следует исключить из рациона ребенка свеклу накануне процедуры, заявила NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL Медскан в Тюмени Ольга Дроздова. По ее словам, это необходимо, чтобы цвет продуктов не исказил результаты лабораторного исследования.

Отправка ребенка в летний лагерь требует всесторонней подготовки. Речь идет о сборе нужных вещей, моральном настрое и о сдаче всех необходимых анализов и документов. Главный среди них — справка о состоянии здоровья 079/у. Также нужна справка о контактах с инфекционными больными №291. Требуются результаты исследований на энтеробиоз и анализа кала на яйца глистов, для которого требуется собрать материал в стерильный контейнер и как можно скорее доставить в лабораторию. Соскоб на энтеробиоз берется утром. Использовать слабительное или делать клизму не нужно — это исказит результаты исследования, а накануне лучше отказаться от окрашивающих продуктов, например, свеклы, — пояснила Дроздова.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что синие узелки и зуд являются главными симптомами фтириаза, или лобкового педикулеза. По ее словам, пациенты часто ставят себе диагноз самостоятельно, поскольку терпеть эти проявления становится невозможно.

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