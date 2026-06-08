Терапевт назвала тревожные симптомы фтириаза

Синие узелки и зуд являются главными симптомами фтириаза, или лобкового педикулеза, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, пациенты часто ставят себе диагноз самостоятельно, поскольку терпеть эти проявления становится невозможно.

Диагноз «фтириаз» пациенты обычно ставят себе сами, потому что терпеть боль невозможно. Вот основные признаки, по которым вы заподозрите неладное. Зуд — это самый яркий симптом. Начинается не сразу, а через две — четыре недели после заражения. Это время нужно организму, чтобы развить аллергическую реакцию на слюну вшей. Зуд усиливается вечером и ночью, когда насекомые активнее. Места: лобок, половые губы у женщин, мошонка у мужчин, промежность, анус, иногда подмышки, грудина, веки. В запущенных случаях вокруг волосяных фолликулов образуются плотные синюшные бугорки, или так называемые псевдофолликулиты. Это реакция на инородные тела — гниды и слюну, — пояснила Тен.

Она подчеркнула, что заподозрить заболевание можно по наличию гнид или даже взрослых особей вредителя. По ее словам, при хорошем освещении у корней волос видны крошечные белые крупинки, которые, в отличие от перхоти, прочно приклеены и не сдуваются.

Как еще определить фтириаз? На теле появятся видимые следы укусов. На коже проявляются мелкие серовато-голубоватые пятна. Они не шелушатся, не исчезают при надавливании. Это специфический признак фтириаза. Если вооружиться лупой или просто хорошим зрением и ярким светом, у корней волос можно увидеть крошечные белые или желтоватые крупинки. Это гниды. Они прочно приклеены, в отличие от перхоти, которая легко сдувается. Взрослых вшей заметить труднее — они полупрозрачные, цвета кожи, но когда напьются крови, становятся буроватыми, — заключила Тен.

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