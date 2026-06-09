В России готовят новые ГОСТы для рынка готовой еды Минпромторг сообщил о разработке ГОСТа на готовую еду

В России продолжается работа над созданием ГОСТа на готовую еду, рассказал ТАСС на полях ПМЭФ-2026 статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, работа по данному направлению уже активно ведется.

Работа в этом направлении активно ведется. По запросу участников рынка при Минпромторге РФ создана рабочая группа по разработке предложений по регулированию рынка готовой еды, куда вошли представители торговых сетей, общественного питания, а также федеральных органов исполнительной власти, — заявил Чекушов.

По словам Чекушова, инициатива реализуется с учетом запросов участников рынка. В подготовке предложений участвуют представители торговли, сферы общепита и федеральных ведомств.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло новый межгосударственный стандарт на керамические санитарные изделия, включая унитазы, раковины и биде. Документ вступил в силу с 1 июня.