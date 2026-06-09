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09 июня 2026 в 05:16

Южная группировка ВС РФ нанесла ощутимый удар по ВСУ

Астафьев: группировка ВС РФ «ЮГ» уничтожила девять терминалов Starlink ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Южная группировка войск за сутки уничтожила девять терминалов Starlink и десятки укрытий с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, российские военные также вывели из строя 13 наземных робототехнических комплексов противника.

Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено девять антенн связи и БПЛА, девять терминалов Starlink, 13 наземных робототехнических комплексов, — заявил Астафьев.

Астафьев отметил, что были поражены 14 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Кроме того, уничтожены 34 блиндажа и укрытия с личным составом, а также сбиты шесть беспилотников противника.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия. Также были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.

До этого стало известно, что российская армия освободила населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Поселок расположен примерно в пяти километрах от Горловки. В операции принимали участие бойцы Южной группировки войск.

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