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09 июня 2026 в 05:15

Работодатели в России стали чаще приглашать обратно бывших сотрудников

Число работодателей, зовущих назад экс-работников, выросло до 48%

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Российские работодатели стали заметно чаще приглашать обратно бывших сотрудников, передает ТАСС результаты исследования SuperJob. За последний год такие предложения направляли 48% компаний.

Годом ранее этот показатель составлял 32%. В исследовании отмечается, что далеко не всем работодателям удается вернуть сотрудников, которых они хотели бы видеть вновь в своем штате.

Так, среди компаний, приглашавших бывших работников, лишь 14% сообщили, что вернулись все сотрудники, которым было сделано предложение. Отмечается, что 67% работодателей заявили, что смогли вернуть только часть специалистов. Еще 19% организаций не удалось привлечь обратно ни одного бывшего сотрудника.

Авторы исследования также обратили внимание на уровень образования работников. По их данным, россиян со средним профессиональным образованием работодатели приглашают вернуться чаще, чем специалистов с высшим образованием.

Среди основных причин возвращения на прежнее место работы респонденты назвали достойную заработную плату. Этот вариант выбрали 24% опрошенных.

Еще 12% участников исследования отметили важность хорошего коллектива. Улучшение условий труда, удобный график работы, а также предложение новой должности или повышения набрали по 10%.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что работодатель не имеет права уволить некоторые категории сотрудников по своей инициативе без исключительных причин — ликвидации компании или грубых виновных действий самого работника. По ее словам, особые гарантии распространяются на беременных женщин, женщин с детьми до трех лет, а также на ряд других категорий граждан.

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Россия
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социологическоеисследование
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