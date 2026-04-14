Раскрыто, кого нельзя уволить по инициативе работодателя HR-эксперт Лоикова: в России нельзя уволить пять категорий граждан

Работодатель не имеет права уволить некоторые категории сотрудников по своей инициативе без исключительных причин — ликвидации компании или грубых виновных действий самого работника, рассказала NEWS.ru HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, особые гарантии распространяются на беременных женщин, женщин с детьми до трех лет, а также на ряд других категорий граждан.

Повышенной защитой от увольнения пользуются беременные женщины, а также женщины с детьми до трех лет. Кроме того, под ограничения подпадают одинокие матери, воспитывающие ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, и отцы-одиночки — для них действуют те же гарантии, что и для одиноких матерей. Работодатель не может их уволить по своей инициативе без особых оснований, за исключением ликвидации организации либо грубых виновных действий, — сказала Лоикова.

Эксперт добавила, что работников в возрасте до 18 лет можно уволить по инициативе работодателя только при согласии Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что за постоянные опоздания на работу сотрудника могут лишить премии. При этом, по его словам, за первый такой дисциплинарный проступок предусмотрены только замечание или выговор.