Эксперт разъяснила, когда работодатель может законно не платить премию Профессор Сытник: лишить премии законно можно только при двух условиях

При споре с работодателем о невыплаченной премии важно смотреть формулировки в трудовом договоре или положении о премировании, заявила NEWS.ru профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник. Она пояснила, что слово «может» оставляет работодателю право выбора, а слово «устанавливается» превращает выплату в прямую обязанность компании.

Если в договоре указано, что «Работодатель может выплачивать премию» — это остается на усмотрение работодателя. Если же указано, что «Работнику устанавливается премия при выполнении условий…» — это обязанность, и лишить ее работодатель не может. Если в данном расчетном периоде у сотрудника были дисциплинарные взыскания, то работодатель может лишить части премии, но не больше, чем на 20% заработной платы, — сказала Сытник.

По словам эксперта, наказывать рублем можно только за тот месяц или квартал, когда было совершено нарушение. Лишать премии на более длительный срок за один проступок незаконно, добавила Сытник.

Ранее сообщалось, что сотруднику, столкнувшемуся с невыплатой гарантированной премии, следует для начала обратиться с официальной письменной претензией к своему работодателю. Как рассказал NEWS.ru юрист АБ КИАП Рустам Большаков, такой шаг может быстро решить проблему без привлечения контролирующих органов, отметил эксперт.