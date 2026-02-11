Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:50

Эксперт разъяснила, когда работодатель может законно не платить премию

Профессор Сытник: лишить премии законно можно только при двух условиях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При споре с работодателем о невыплаченной премии важно смотреть формулировки в трудовом договоре или положении о премировании, заявила NEWS.ru профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник. Она пояснила, что слово «может» оставляет работодателю право выбора, а слово «устанавливается» превращает выплату в прямую обязанность компании.

Если в договоре указано, что «Работодатель может выплачивать премию» — это остается на усмотрение работодателя. Если же указано, что «Работнику устанавливается премия при выполнении условий…» — это обязанность, и лишить ее работодатель не может. Если в данном расчетном периоде у сотрудника были дисциплинарные взыскания, то работодатель может лишить части премии, но не больше, чем на 20% заработной платы, — сказала Сытник.

По словам эксперта, наказывать рублем можно только за тот месяц или квартал, когда было совершено нарушение. Лишать премии на более длительный срок за один проступок незаконно, добавила Сытник.

Ранее сообщалось, что сотруднику, столкнувшемуся с невыплатой гарантированной премии, следует для начала обратиться с официальной письменной претензией к своему работодателю. Как рассказал NEWS.ru юрист АБ КИАП Рустам Большаков, такой шаг может быстро решить проблему без привлечения контролирующих органов, отметил эксперт.

премии
бонусы
договор
работодатель
работники
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В России обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.