03 марта 2026 в 17:59

Психиатр предложил альтернативу обычным подаркам на 8 Марта

Психиатр Шуров: подарок на 8 Марта можно нарисовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лучший подарок на Международный женский день можно сделать своими руками, рассказал в беседе с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, недорогой презент можно нарисовать. Он отметил, что главное в праздничную дату быть внимательным к избраннице.

8 Марта — символический праздник. На коробку конфет и тюльпаны хватит всем. Можно в кино сходить, подарить скидочный сертификат. Самым недорогим подарком может стать рисунок, который любящий мужчина нарисует самостоятельно. В эту дату главное — это простое человеческое внимание, — отметил психиатр.

Ранее психолог рассказала, что лучшим подарком на 8 Марта может стать билет на концерт, мастер-класс, массаж или в спа-салон. При этом рекомендуется избегать бытовых приборов и дежурных наборов из супермаркета. По словам специалиста, такие презенты могут обидеть.

Для поздравления коллег подойдут более нейтральные подарки: сувениры, сертификаты, наборы для домашнего уюта. При этом парфюм, косметические средства, одежду или дорогостоящие вещи покупать не стоит.

Степанида Королева
С. Королева
