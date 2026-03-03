Мужчинам назвали безошибочный подарок на 8 Марта

Деньги — один из наиболее удачных вариантов подарка на Международный женский день, заявила «Ямал-Медиа» социальный психолог Наиля Бирарова. По ее словам, цветы простоят несколько дней и завянут, а средства можно будет потратить на продукты, одежду, обувь и другие полезные товары.

Можно подарить даже два конверта: один якобы за цветы, второй — за подарок. Деньгам всегда можно найти применение, в том числе оплатить коммуналку. Это очень продуманно и жизненно, — подчеркнула Бирарова.

Она посоветовала мужчинам выбирать презент для избранниц с учетом этапа отношений. Если пара только начала встречаться, лучше не спрашивать напрямую о подарке и сделать приятный сюрприз. А супруги, в свою очередь, уже могут спокойно обсудить, какой презент будет наиболее оптимален, отметила психолог. Женщинам постарше, например матерям и бабушкам, она посоветовала дарить что-то практичное или связанное с хобби.

Ранее психолог Алена Иванова заявила, что креативный мастер-класс, билет на концерт или поход в спа-салон станут отличными подарками на 8 Марта. При выборе презента эксперт посоветовала остерегаться бытовых приборов и дежурных наборов из супермаркета.