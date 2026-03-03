Зимняя Олимпиада — 2026
Психолог назвал самый практичный и недорогой подарок на 8 Марта

Психолог Решетов: лучшим подарком на 8 Марта считается подарочный сертификат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самым практичным подарком на 8 Марта может быть подарочный сертификат на приобретение каких-либо товаров, рассказал NEWS.ru психолог Павел Решетов. По его словам, цена таковых обычно довольно доступна. Он отметил, что этот презент может обрадовать не только жену.

Самым лучшим недорогим подарком на 8 Марта становятся подарочные сертификаты различных компаний. Дарить их можно не только жене или девушке, но и дочери и маме. Сейчас их можно купить в разных магазинах, на маркетплейсах или в компаниях, — продолжил психолог.

По его словам, можно предложить любимой сходить в магазин вместе, но тогда есть риски не уложиться в бюджет. Он отметил, что самое главное в подарке — это внимание к потребностям любимого человека.

Ранее сообщалось, что большинство женщин хотели бы получить на 8 Марта книжку, абонемент на занятие танцами, спортом, сертификат на продукцию любимого бренда. Многие предпочли бы подарок в виде образовательных курсов. При этом сладости или парфюмерия оказались непопулярными.

