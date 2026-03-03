Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:02

3 шикарных салата на 8 Марта и для тонкой талии — вкуснота: тут и рыбка, и рис, и овощи

Фото: D-NEWS.ru
На 8 Марта хочется лёгкости — и в настроении, и на тарелке. Без тяжёлого майонеза, но при этом так, чтобы было сытно и красиво. Эти три салата выглядят празднично, а по калорийности — вполне дружелюбны к фигуре. Рыба, морепродукты и много свежих овощей — идеальный баланс для весеннего стола.

Салат с креветками и творожным сыром. Нежный, свежий и очень эффектный в подаче. Отлично смотрится порционно — в кольце или в тарталетках. Ингредиенты: креветки крупные — 180 г (отварные и очищенные), сок 1/4 лимона, свежая зелень — 20 г, огурец — 120 г, нежирный творожный сыр — 100 г, чеснок — 1 зубчик, соль и перец по вкусу. Приготовление: креветки отварить в подсоленной воде, очистить и нарезать (несколько оставить для украшения), сбрызнуть лимонным соком. Огурец нарезать мелкими кубиками, зелень измельчить. Смешать креветки, огурец, зелень и чеснок, добавить творожный сыр, аккуратно перемешать. Подавать охлаждённым.

Лёгкий салат с тунцом и рисом. Сытный, но не тяжёлый — подойдёт и как ужин. Ингредиенты: тунец в собственном соку — 1 банка, огурцы — 2–3 шт., яйца варёные — 1–2 шт., рис отварной — 100 г, половина луковицы, листья салата, оливковое масло — 1 ст. л., немного соевого соуса и лимонного сока. Приготовление: огурцы, лук и яйца мелко нарезать, соединить с тунцом и рисом. Выложить на блюдо с листьями салата. Смешать масло, немного соевого соуса и лимонный сок — полить перед подачей.

Слоёный салат с сёмгой и йогуртом. Праздничный, яркий и без майонеза — его заменяет натуральный йогурт. Ингредиенты: филе малосольной сёмги — 300 г, лук — 1–2 шт., яйца варёные — 2 шт., морковь варёная — 1 крупная, свёкла варёная — 2 шт., картофель варёный — 2 шт., натуральный йогурт — 150 г, зелень по вкусу. Приготовление: овощи и яйца натереть на крупной тёрке, лук мелко нарезать. Выложить слоями в кулинарное кольцо: свёкла, йогурт, морковь, картофель, яйца, лук, каждый слой слегка смазывать йогуртом. Сверху разложить кусочки сёмги. Дать настояться в холодильнике пару часов.

Проверено редакцией
