Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 17:03

Порционное горячее на 8 Марта из минтая: кручу лодочки из пергамента и запекаю рыбку под цитрусовой шапкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хочется на 8 Марта подать что-то красивое, порционное и не слишком тяжелое? Вместо привычной курицы или мяса готовлю минтай в пергаментных лодочках. Смотрится празднично, готовится просто, а вкус — нежный, с яркой цитрусовой ноткой. Гости всегда удивляются, что из обычной рыбы можно сделать такое эффектное горячее.

Секрет в слоях: сочный жареный лук внизу, ароматная рыба в середине и румяная «шапка» с сыром и цедрой сверху. Пока запекается, кухня наполняется запахом лимона и апельсина — очень по-весеннему.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Филе минтая — 800 г
  • Лук репчатый — 3 крупные луковицы
  • Морковь — 1 крупная
  • Йогурт натуральный — 150 г
  • Сыр твердый — 120–150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Цедра лимона — 1 ч. л.
  • Цедра апельсина — 1 ч. л.
  • Лимонная приправа для рыбы — 1–2 ч. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на среднем огне до мягкости и легкой золотистости. Часть лука отложите для «шапки», остальной станет подушкой для рыбы. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте до мягкости. Филе минтая обсушите, слегка посолите, поперчите и смажьте лимонной приправой для рыбы — она подчеркнет вкус и уберет лишнюю водянистость. Из пергамента сформируйте лодочки с бортиками и выложите их на противень. На дно каждой распределите слой жареного лука. Сверху уложите кусок минтая. Для цитрусовой «шапки» смешайте оставшийся лук, морковь, йогурт, тертый сыр, измельченный чеснок и цедру лимона и апельсина. Перемешайте до однородности и щедро распределите поверх рыбы. Запекайте при 180 °C около 25–30 минут, пока сырная масса не подрумянится, а рыба не станет нежной и сочной.

Ранее мы делились необычным рецептом гренок. Льем сливки и жарим так. Получаются как во французском кафе с идеальной корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Мука и яйцо — идеальный дуэт для минтая: простой рецепт для рыбы без разделки на филе
Общество
Мука и яйцо — идеальный дуэт для минтая: простой рецепт для рыбы без разделки на филе
Всего 2 ингредиента для маринада, и минтай получается сочным и нежным. Этот рецепт теперь использую и для курицы
Общество
Всего 2 ингредиента для маринада, и минтай получается сочным и нежным. Этот рецепт теперь использую и для курицы
Психолог перечислила худшие подарки на 8 марта
Общество
Психолог перечислила худшие подарки на 8 марта
Психолог объяснила, как правильно выбрать подарок на 8 Марта
Общество
Психолог объяснила, как правильно выбрать подарок на 8 Марта
Беру банку горошка и добавляю в горячее — картошка и курица превращаются в обалденный ужин
Общество
Беру банку горошка и добавляю в горячее — картошка и курица превращаются в обалденный ужин
минтай
8 марта
горячее
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» вывезет туристов из Дубая двумя спецрейсами
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине очень важен для Трампа
Ваня Дмитриенко раскрыл секреты воспитания в семье врачей
Мужчина за гроши выкупил забытый в аэропорту чемодан и потерял дар речи
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.