Порционное горячее на 8 Марта из минтая: кручу лодочки из пергамента и запекаю рыбку под цитрусовой шапкой

Хочется на 8 Марта подать что-то красивое, порционное и не слишком тяжелое? Вместо привычной курицы или мяса готовлю минтай в пергаментных лодочках. Смотрится празднично, готовится просто, а вкус — нежный, с яркой цитрусовой ноткой. Гости всегда удивляются, что из обычной рыбы можно сделать такое эффектное горячее.

Секрет в слоях: сочный жареный лук внизу, ароматная рыба в середине и румяная «шапка» с сыром и цедрой сверху. Пока запекается, кухня наполняется запахом лимона и апельсина — очень по-весеннему.

Ингредиенты (на 4 порции)

Филе минтая — 800 г

Лук репчатый — 3 крупные луковицы

Морковь — 1 крупная

Йогурт натуральный — 150 г

Сыр твердый — 120–150 г

Чеснок — 2 зубчика

Цедра лимона — 1 ч. л.

Цедра апельсина — 1 ч. л.

Лимонная приправа для рыбы — 1–2 ч. л.

Растительное масло — для жарки

Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на среднем огне до мягкости и легкой золотистости. Часть лука отложите для «шапки», остальной станет подушкой для рыбы. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте до мягкости. Филе минтая обсушите, слегка посолите, поперчите и смажьте лимонной приправой для рыбы — она подчеркнет вкус и уберет лишнюю водянистость. Из пергамента сформируйте лодочки с бортиками и выложите их на противень. На дно каждой распределите слой жареного лука. Сверху уложите кусок минтая. Для цитрусовой «шапки» смешайте оставшийся лук, морковь, йогурт, тертый сыр, измельченный чеснок и цедру лимона и апельсина. Перемешайте до однородности и щедро распределите поверх рыбы. Запекайте при 180 °C около 25–30 минут, пока сырная масса не подрумянится, а рыба не станет нежной и сочной.

