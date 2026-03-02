Беру банку горошка и добавляю в горячее — картошка и курица превращаются в обалденный ужин

Беру банку горошка и добавляю в горячее — вкус блюда меняется сразу, обычные картошка и курица превращаются в обалденный ужин! Попробуйте, вам точно понравится.
Ингредиенты
Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе бедра, 6-8 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 зубчика чеснока, 1 банка консервированного зеленого горошка, 2 ст. л. муки, соль, перец, паприка, растительное масло, вода.
Как готовить
Курицу нарежьте крупными кусками, посолите, поперчите, обваляйте в муке. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте курицу со всех сторон до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанные лук, морковь и чеснок, обжаривайте еще 5-7 минут до мягкости овощей. Влейте немного воды (около 1 стакана), чтобы почти покрыть курицу. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой 15 минут. Картофель нарежьте крупными дольками, добавьте в сковороду, при необходимости долейте еще воды, посолите, поперчите, добавьте паприку. Тушите под крышкой еще 20-25 минут до мягкости картофеля. В самом конце добавьте банку зеленого горошка (без жидкости), аккуратно перемешайте и прогревайте 2-3 минуты. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.
